Padre Julio Lancellotti é citado em cena de RenascerReprodução do Instagram / TV Globo

Publicado 07/06/2024 15:00 | Atualizado 07/06/2024 15:05

Rio - Conhecido pelo trabalho humanitário que realiza com a população de rua em São Paulo, o padre Julio Lancellotti foi citado na novela "Renascer", na última quarta-feira (5), em uma cena protagonizada pelos personagens Lívio (Breno da Matta) e Tião Galinha (Irandhir Santos). Na sequência, o pastor disse que admirava muito o religioso após ser procurado pelo marido de Joana (Alice Carvalho), que desabafou sobre as injustiças da vida e refletiu sobre o que adiantaria lutar para no fim não 'vencer'.

"Eu também não sei do que adianta, mas olhe: lá em São Paulo tem um padre que admiro muito, o nome dele é Julio Lancellotti. E faço minhas as palavras dele quando diz: 'não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim'", disse Lívio.

O padre ficou grato com a menção no folhetim e compartilhou o trecho da cena no Instagram. "Lutar sempre", escreveu ele na legenda. Intérprete de Lívio, Breno da Matta comentou: "Sou muito feliz por poder honrar sua existência, sua obra, citando suas palavras. Bruno Lupieri foi muito feliz em trazer sua presença para enriquecer ainda mais sua dramaturgia".

O autor da novela, baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi também reagiu à publicação. "Nós quem agradecemos, padre Júlio, pela tua luta. Por tuas palavras, pelo teu exemplo de vida. Que tanto nos inspira e ensina".

A cena comoveu os internautas. "A cena é linda e reconhecer nacionalmente quem defende os oprimidos é um ato de esperançar", afirmou um usuário do Instagram. "Que lindo!!! Que bom ver cenas tão bonitas assim e valorizando alguém que realmente merece ser valorizado, citado e seguido", disse outro. "m pastor citando um padre em uma novela de horário nobre na maior TV do país.... Lindeza de homenagem", comentou uma terceira pessoa.