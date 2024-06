Tino Júnior noticia assalto da própria irmã no 'Balanço Geral' - Reprodução de vídeo

Publicado 06/06/2024 12:36

Rio - O apresentador Tino Júnior noticiou o assalto da própria irmã, nesta quarta-feira (5), durante a edição carioca do "Balanço Geral", da TV Record. O comunicador exibiu imagens de segurança que flagraram o crime e demonstrou indignação com o ocorrido.

"O cara pula da garupa da moto e chega com uma arma e aponta para a minha irmã. É isso aí! É minha irmã mesmo. É, isso aí. Olha só a loucura que nós estamos vivendo", disse o comandante do programa enquanto mostrava as imagens do assalto, que aconteceu na manhã dessa segunda (4).

Na reportagem também foi mostrado que aconteceu outro crime parecido no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Devido a semelhança do dia, lugar e modo de atuação, Tino disse que pode se tratar dos mesmos criminosos. "Então você tem esse assalto de manhã e depois no mesmo ponto, ou seja, a polícia não está conseguindo segurar os bandidos", disparou.