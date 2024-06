Bruna Marquezine está no elenco de Amor da Minha Vida, nova série do Disney+ - Webert Belicio/Agnews

Publicado 05/06/2024 18:27 | Atualizado 05/06/2024 18:28

Rio - Após o sucesso do filme "Besouro Azul" nos cinemas, Bruna Marquezine estreia em breve um novo projeto, a série do streaming, "Amor da Minha Vida", uma comédia romântica que será lançada no Disney+. A data ainda não foi divulgada, mas a atriz pode vivenciar novas experiências que foram além de atuar: ela produz e está na co-direção do projeto.

“Há muito tempo eu tinha vontade de fazer um romance e uma comédia com uma pegada mais leve, mas, ao mesmo tempo, bota todo mundo para chorar. É um projeto muito especial, tem um espaço grande no meu coração, pois foi minha primeira oportunidade de produzir e de co-dirigir e estou muito, muito feliz e muito ansiosa. É muito lindo e não vejo a hora de dividir com todo mundo”, disse ela no evento de lançamento das produções nacionais da Disney +, realizado na última terça-feira (4), no Copacabana Palace, na Zona Sul.

"Amo atuar, amo estar no set, nasci para isso, é onde sou muito feliz. Produzir foi muito gostoso porque me permitiu estar mais envolvida no processo e não só na ação, em tudo o que envolve aquele resultado final, foi muito prazeroso e co-dirigir foi delicioso, quero muito fazer mais disso", completou.

Na série, Marquezine interpreta Bia, uma jovem de Brasília que vem para o Rio tentar a carreira de atriz e acaba se apaixonado pelo melhor amigo Victor (Sérgio Malheiros), enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio e ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor.

"'Amor da Minha Vida' fala muito sobre amadurecimento, sobre relacionamento, frustrações, sobre amar e tudo o que envolve amor. Fala dessa amizade que cresce, vira amor, um romance", diz.

'Doeu não poder falar de um projeto que era muito importante'

Ela ainda relembrou sobre o período de lançamento de "Besouro Azul", na época da greve dos atores de Hollywood, em 2023, o que a impediu de dar entrevistas no exterior sobre sua estreia na carreira internacional.

“Doeu não poder falar, principalmente daquele projeto: o primeiro super-herói latino e tudo o que representa isso. Eu queria falar disso, queria falar da importância desse filme e o recado que isso manda de: ‘nós queremos nos ver na tela, tem espaço para esse super-herói e muitos outros’”, disse.