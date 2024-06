Eduardo Sterblitch opina sobre beleza de Léo Santana - Reprodução de vídeo

Eduardo Sterblitch opina sobre beleza de Léo SantanaReprodução de vídeo

Publicado 04/06/2024 10:34

Rio - Eduardo Sterblitch não poupou elogios ao cantor Léo Santana durante o "Papo de Segunda", do GNT, na noite desta segunda-feira. O apresentador elegeu o marido de Lorena Improta como o homem mais bonito do país e ainda elogiou o talento musical dele.

"Vou falar de um totem, de um Deus, uma beleza que você se emociona, que é o Leo Santana. Pela TV, ele já parece um absurdo, mas ele ao vivo, perto de você, é um Deus mesmo, parece que você tá vendo um personagem de desenho animado, um Hércules assim, que foi feita pela mão de um Deus. E dança muito bem, canta muito bem", opinou o humorista.

João Vicente de Castro concordou com Eduardo. "Léo é 130 kgs de puro músculo". Sterblitch ainda foi além: "Acho que se tivesse o Léo Santana estivesse no concurso de homens mais bonitos do mundo, ele levava".