Mania de Você: começam as gravações da próxima novela das nove da TV Globo - Globo/ Manoella Mello

Mania de Você: começam as gravações da próxima novela das nove da TV GloboGlobo/ Manoella Mello

Publicado 31/05/2024 16:21

Rio - As gravações da próxima novela das nove da TV Globo, "Mania de Você", começaram nessa semana, no Rio de Janeiro. Gabz e Agatha Moreira, que interpretam Viola e Luma, respectivamente, e o ator Chay Suede, que dá vida ao vilão Mavi, abriram o set de filmagens da produção que vai substituir "Renascer" e está prevista para o segundo semestre.

fotogaleria

"Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível. É o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa", declarou Gabz. O folhetim tem direção artística de Carlos Araújo.

Agatha Moreira falou sobre como foi o primeiro dia de gravação. "Temos uma história potente para contar e estamos bastante animados com esse trabalho. Fizemos algumas semanas de preparação e estamos muito afinados. Minhas primeiras cenas foram com o Chay. Foi divertida de fazer, com bastante humor. Algumas coisas foram acontecendo sem serem combinadas para a cena, mas que funcionaram muito bem", disse.

Já Chay Suede demonstrou a alegria em fazer parte desse trabalho e da parceria com o autor. "Fiquei entusiasmado quando recebi o convite. E, quando tive contato com os primeiros capítulos, minhas expectativas se confirmaram. Estou muito feliz em repetir a parceria com João Emanuel, e muito animado por todas as parcerias que esse projeto irá me proporcionar", ressaltou.

Com muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor, "Mania de Você" vai partir da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.