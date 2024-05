Lucas Lima - Reprodução/Globo

Publicado 29/05/2024 13:17

Rio - Lucas Lima, de 41 anos, foi convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (29) e falou abertamente sobre a vida amorosa após a separação de Sandy . O casal anunciou o fim do relacionamento em setembro de 2023, após 24 anos juntos.

"É estranho, primeiro Dia dos Namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando como loucos, tentando se ajustar. Mas está tudo bem, sem grandes traumas por enquanto", comentou o cantor.

Ele e Sandy se conheceram ainda adolescentes, quando ambos já estavam envolvidos em intensas rotinas de shows e turnês – ele com a Família Lima, e ela com seu irmão Junior na famosa dupla. Em 2007, Lucas pediu Sandy em casamento. Em junho de 2014, nasceu Theo, o único filho do casal.