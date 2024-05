Genilson Araújo recebe o carinho dos amigos de trabalho - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/05/2024 08:02 | Atualizado 29/05/2024 11:47

Rio - Após concluir o tratamento de um câncer nas amígdalas, Genilson Araújo retornou à TV Globo, na manhã desta quarta-feira (29). O jornalista ganhou uma recepção para lá de especial dos colegas do "Bom Dia Rio" e foi surpreendido por Flávio Fachel no hangar do Globocop, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com direito a bolo. Emocionado, o repórter aéreo agradeceu o carinho dos amigos e dos telespectadores.

"Eu achava que ia ficar quietinho. Falei: 'Vou chegar na minha'. Saí de licença dia 8 de dezembro. Dia 10 foi a cirurgia de emergência. Falei: 'Vou retomar (o trabalho) quietinho', mas é muita surpresa", afirmou Genilson, que conferiu mensagens de colegas e familiares.

"A minha família foi fundamental nesse processo. Família é tudo, os meus amigos e todas as orações que fizeram... Eu sou muito agradecido, pois chegou quando a gente mais precisava", comentou.

Fachel, então, acompanhou Genilson a bordo do Globocop. "Há quase seis meses não voava. Comecei o tratamento contra um tumor na amígdala no dia 8 de dezembro, e a gente precisa se afastar. Então teve o afastamento e a quimioterapia, a radioterapia e várias coisas ao longo deste tempo, mas olha, eu não enjoei. São 34 anos sendo repórter áereo, comecei nas rádios e vim para a TV Globo há oito anos."

O jornalista também agradeceu os profissionais da saúde que acompanharam o tratamento. "Só gratidão, porque eles sempre com bom humor, sempre levantando o teu astral, por mais difícil que fosse o momento. Tiveram dias muito difíceis, quem passa por isso sabe. O pessoal que te acompanha, é o pessoal com quem você convive naquele dia a dia da internação, do tratamento. E a minha família, meus amigos também, acompanharam. Eu me isolei um pouco, a gente se isola, porque a gente se volta um pouco para a gente mesmo. Para poder ter aquele momento de buscar força, buscar energia".

Durante entrevista, Genilson falou sobre o diagnóstico. "Nunca tinha passado por uma situação tão grave. A gente cresce como ser humano e a gente passa a ver a vida é de um prisma diferente. Você passa a valorizar aquilo que merece ser valorizado e não dar tanto valor aquilo que realmente não é importante para vida da gente... A gente entra de um jeito e sai de outro. Eu sempre pedia a Deus que eu saísse melhor e que a minha recuperação fizesse valer a pena, como ser humano. O Genilson de hoje está mais sereno", disse ele, que agradeceu a homenagem que recebeu.

"Realmente muito emocionante, muito obrigado pelo carinho de todo mundo e dessa torcida maravilhosa, que eu tenho certeza que foi feita. Essa corrente aí de energia positiva, de energia bacana para a minha recuperação", declarou.

