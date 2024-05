Eduardo Sterblitch relembra sexo ’cinematográfico’ com a mulher - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 28/05/2024 08:58 | Atualizado 28/05/2024 09:00

Rio - Eduardo Sterblitch relembrou uma briga que teve com a mulher, Louise D'Tuani, durante o "Papo de Segunda", do GNT, na noite desta segunda-feira (27), e contou que após o momento de tensão rolou um sexo 'selvagem' de reconciliação. O assunto surgiu quando João Vicente de Castro perguntou ao apresentador se as discussões podem apimentar o relacionamento em alguns momentos.

"É sempre bom", comentou Sterblitch, que revelou um episódio que viveu. "Foi por causa de um ciúme meu, os dois já estavam meio louquinhos, meio bêbados e aí a tensão aumentou. A gente brigou a ponto de eu sair do táxi no Miguel Couto (hospital localizado no Rio de Janeiro), comecei a andar e peguei um táxi para ir para casa. Eu tinha certeza que a gente ia separar", comentou.

No dia seguinte, o casal decidiu conversar. "Fizemos quase um trabalho da faculdade sobre o que estava acontecendo. A gente aproveita para falar sobre um monte de ‘fantasma’ e aí o papo começou a sair da questão tensão e foi para uma coisa de fantasia, de coisas que eu gostaria de acontecessem, de como gostaria que me tratasse, das minhas carências e das carências dela, coisas que ela gostaria que acontecessem que eu não faço. Daqui a pouco, a gente já estava se atacando, de uma forma maneira. Foi meio 'uau', selvagem, meio cinematográfico. Foi legal", finalizou Eduardo.

O apresentador e Louise D'Tuani estão casados desde 2015 e tem um filho, Caetano, de um ano.