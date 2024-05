Camila Queiroz - Reprodução/Globo

Camila QueirozReprodução/Globo

Publicado 27/05/2024 13:06 | Atualizado 27/05/2024 13:07

Rio - Camila Queiroz fez uma revelação durante uma participação no "Domingão com Huck". A atriz contou que quase assinou contrato com a Globo para participar da "Dança dos Famosos" deste ano. No entanto, devido a conflitos de agenda, ela não conseguiria conciliar as gravações e ensaios

"Era para eu estar neste grupo da Dança, mas não deu certo por causa da minha agenda. Já fazem quatro anos que tento participar", disse Camila. "Ano que vem? Vamos tentar", o apresentador Luciano Huck respondeu com otimismo.

Luciano também mencionou que convidará a atriz para participar de outro quadro do "Domingão", o "Batalha do Lip Sync", que está previsto para ir ao ar no segundo semestre deste ano. Camila Queiroz participou do quadro do domingo (26) como jurada.

No último domingo (26), ocorreu a segunda repescagem do Dança dos Famosos 2024, classificando quatro duplas, das oito que competiam, para a próxima fase da competição. Os classificados foram Barbara Reis, Juliano Floss, Lexa e Micael Borges.

Eles se juntaram a Tati Machado, MC Daniel, Amaury Lorenzo, Lucy Alves, Samuel de Assis e Enrique Diaz. Entre os eliminados estão Henri Castelli, Bárbara Coelho, Klara Castanho e Talitha Morete, que se juntam a Gabriela Prioli e Matheus Fernandes, eliminados na primeira repescagem.