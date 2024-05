Daphne Bozaski comenta sucesso de Lupita em Família é Tudo - Fabio Audi / Divulgação

Daphne Bozaski comenta sucesso de Lupita em Família é TudoFabio Audi / Divulgação

Publicado 27/05/2024 06:00

Rio - Conhecida pela personagem Benê, de "Malhação" e "As Five", Daphne Bozaski está de volta às novelas, após três anos, com um jeitinho e sotaque bem diferente. A atriz de 31 anos interpreta a guatemalteca Lupita, em "Família é Tudo", da TV Globo, uma jovem sonhadora que trabalha na Mancini Music. Em cenas recentes do folhetim de Daniel Ortiz, a personagem criou coragem e se declarou para Júpiter (Thiago Martins). A artista, então, revela se teria a mesma força de expressar seus sentimentos para a pessoa amada.

fotogaleria

"Olha, eu trabalho isso em mim diariamente para conseguir expor meus sentimentos com a melhor clareza. Acho importante a gente conseguir dizer o que sente, pois só assim aprenderemos a lidar com as conquistas ou frustrações da vida. E isso é importante", acredita Daphne.

Na trama, Guto (Daniel Rangel) só tem olhos para a guatemalteca, enquanto ela é encantada por Júpiter. Questionada sobre com quem a personagem deve ficar, a atriz se diverte. "Essa é a pergunta que mais me fazem. Eu vi um meme da Maisa (Silva) pequenininha, que ela dizia assim: 'Com qual eu quero ficar? Com os dois! Porque meu coração é grande o suficiente para os dois'. Me identifiquei".

E por falar em memes, Bozaski fica ligadinha em tudo o que rola sobre a personagem na web. "Acompanho muito, adoro essa repercussão. Pois tanto elogios quanto críticas podem ser um impulso para melhorarmos ou seguirmos no caminho que estamos acreditando para personagem. Acho divertido! Mas o que mais me impressiona é a repercussão no dia a dia nos lugares onde vou, pode ser em um shopping ou na conversa com amigos e até mesmo os amiguinhos do meu filho de 5 anos, que me mandam vídeos da Lupita. Eu fico encantada!", assume ela, que está radiante com o carinho do público, que a acompanha desde trabalhos anteriores na emissora.

"Recebo muitas mensagens de pessoas que me acompanham desde 'Malhação' e dizem o quanto eram fãs da Benê, mas que agora não conseguem mais vê-la na minha atuação, e que Lupita está roubando os seus corações. Eu fico muito feliz de ouvir isso, pois nós, enquanto artistas, queremos fazer personagens onde as pessoas se sintam identificadas, representadas e que toquem de algum maneira o público que está assistindo. E personagens como Benê e Lupita na minha carreira são um presente para qualquer artista", garante Daphe.

Há rumores de que Lupita passará por uma grande transformação no visual na novela após virar artista e deixará Júpiter babando por ela. A atriz, no entanto, diz que não tem muitas informações sobre a sequência. "Gente, eu estou super curiosa para saber sobre isso também. Por enquanto, não sei como será esse momento. Nosso autor Daniel Ortiz adora um suspense, estou ansiosa para saber qual caminho ele dará para chegar nessa transformação".



Fã número 1

Mamãe de Caetano, de cinco anos, Bozaski comenta que o filho gosta de sua personagem no folhetim. "Ele assiste a algumas cenas, adora a Lupita. Outro dia teve um trabalho na escola que ele deu o nome do personagem da história dele de Lupi. Eu me emocionei, pois vi quanto o meu trabalho está atravessando ele, tanto pela saudade, mas também se transformando afetivamente pelo seu imaginário em tema de seus trabalhos na escola".

Na folga das gravações, é com a família e os amigos que a atriz gosta de estar. "Eu sou uma pessoa que gosto muito do dia, de aproveitar os dias livres para estar com meus amigos e família. Gosto de juntar todo mundo para um almoço que se estende até o jantar e vira uma festa de 24 horas".



Moda e beleza

Leonina, Daphe assume que é bem vaidosa. "Desde pequena eu adorava criar penteados e sinto que até hoje eu gosto muito de brincar com estilos e ver o quanto eles mudam com o passar da vida. Não me sinto tão entendida de moda, porém, gosto muito de seguir e consumir de produtores independentes, me inspiro muito nessas criações. Hoje me divirto muito nas criações dos looks do meu filho", assume.



Uma década no audiovisual

Neste ano, a artista completa 10 anos de carreira no audiovisual. Ela, então, recorda sua trajetória. "Me orgulho muito da minha trajetória, tive muitas pessoas incríveis nesse percurso que me ensinaram muito e acho que sempre estive muito aberta a aprender. A troca com outro é muito importante nessa profissão".

Ela também recorda um momento marcante nesse período. "Foi na preparação para a minha primeira série 'Que monstro te mordeu', em 2013. Eu não sabia quase nada do universo das câmeras, mas tinha meus conhecimentos no teatro desde criança, quando acompanhava minha mãe pelas coxias. E, nessa série, eu pude misturar o que já sabia de construção de personagens, lúdico e improvisação com algo totalmente novo, a câmera e um roteiro intenso de filmagens. Então, para mim, uma personagem que é muito importante é a Lali Monstra, pois através dela pude transitar entre esses dois universos".