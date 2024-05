Processed with VSCO with hb2 preset - Manoella Mello / TV Globo

Rio - Natural de Salvador, Edvana Carvalho deu os primeiros passos na carreira de atriz aos 16 anos, no teatro. Ao longo da trajetória profissional de quatro décadas, ela já interpretou personagens marcantes e cheias de representatividade no cinema, TV e tablado. Entretanto, é no remake de "Renascer", da Globo, que a atriz ganhou notoriedade nacional, se tornou queridinha do público. Na trama, a artista dá vida à Inácia, uma mulher forte, maternal e conselheira. A funcionária de José Iocêncio (Marcos Palmeira) também demonstra muita fé e emociona os telespectadores em cenas que exaltam as religiões de matriz africana.

"Essas cenas que são tocantes para o público são tocantes para mim também, porque quando eu tomo contato com o texto, muito bem escrito por sinal, eu choro, eu me emociono, sei onde me toca. E é exatamente isso que eu levo para a cena, para o público, onde me toca é onde toca o público. Então, fazê-las, me tira do meu lugar e me leva para lugares que já vivi ou que eu sei muito bem como é, que eu imagino. É uma loucura, é um desgaste físico emocional, mas essa é a minha profissão", avalia.

A repercussão de Inácia nas redes sociais é enorme e Edvana conquista uma chuva de elogios devido ao seu talento. "Amo o carinho do público. É uma demonstração de amor e de amor pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo, então, assim... Poxa, sem palavras para dizer. Eu não consigo acompanhar tudo, mas muitas coisas me mandam, algumas coisas vejo, outras respondo. Não consigo acompanhar tudo, mas sou muito grata pelo carinho do público. Você receber amor é sensacional", acredita.

Nas ruas, as pessoas chegam a se emocionar ao encontrá-la e compartilham algumas histórias. "É impactante, porque quando eu tenho a oportunidade de sair do Projac ou da minha casa, e vou fazer alguma coisa, as pessoas vêm falar comigo. Elas não só pedem foto, elas se emocionam, se arrepiam, dizem no que e em que momento da vida aquela cena e aquela palavra que eu disse tocou ela, e eu tenho que ouvi-las. Muitas confundem personagens com atrizes e me pedem banho de folha, me pedem consulta. É uma loucura, mas eu tento sempre receber com muito carinho e muita atenção", frisa.

Nos bastidores da novela, Inácia também está com tudo. Xamã, que interpreta Damião, fez um rap para a personagem, que diz: "A tropa que vem do trem, a Inácia balançando ela tem o corpo mole, ela balança e depois ela toma um gole. Ela faz aquele rango na cozinha do seu Zé. Ela desce, ela sobe, ela dança até de pé". Em um vídeo publicado no Instagram, Edvana aparecia dançando o hit. "O Xamã é um querido e todos os meus colegas de elenco são maravilhosos. Estou muito feliz nesse trabalho, porque não é nem só o elenco, são todas as equipes, são maravilhosas", pontua.

Se na trama, a cozinheira é uma mãezona e tem sempre um conselho certeiro para dar, na vida real, Edvana age da mesma maneira com os filhos, Davi e Luana. "Acho que toda mãe é assim, né? Toda mãe aconselha, tenta mostrar um caminho, ou alternativas de caminhos. E eu sempre fui uma mãe muito firme. Ai, acho que meus filhos têm várias queixas", dispara.

'Era fã de Dona Chica'

Na primeira versão de Renascer, exibida em 1993, Inácia foi interpretada por Solange Couto, na primeira fase, e Chica Xavier após a passagem de tempo. Edvana acompanhou a novela. "Eu estava com 23 anos quando passou Renascer. É claro que eu acompanhei, é claro que eu era fã da Dona Chica. E é impossível fazer Dona Chica, ela é uma sumidade, ela é uma entidade em cena. Eu procurei me basear muito nas minhas tias, nas minhas avós, minha mãe, nas mulheres da comunidade onde eu cresci, nos bairros periféricos de Salvador, Liberdade de São Caetano, Pero Vaz, por aí", diz.



A preparação para personagem foi intensa. "Foi muito bem feita para a Inácia e para todos os personagens da novela. A gente teve prosódia, adicção, preparação de ator, jogos, muitas leituras, muitas trocas com o elenco, e eu acho que também cada qual traz na sua bagagem aprendizado de uma vida toda de ator, de atriz, que acaba compondo nossas vivências também e acaba compondo a personagem".

Rotina de estudos e carinho da família

Em meio a uma rotina intensa de gravação, a artista também se dedica aos estudos. "Quando eu tenho um tempo livre, eu tenho que ler textos, porque eu estou fazendo mestrado em dramaturgia na UFBA (Universidade Federal da Bahia), sobre escrevivências, sobre o meu espetáculo 'Aos 50 - Quem Me Aguenta'", declara. A artista também revela que gosta de estar com a família. "Tento ir em Salvador para estar com a minha mãe, que tá com 82 anos, para estar com minha família, com meu namorado e com meus amigos", lista.

Longe dos holofotes

O que muitos não sabem é que Edvana, de 56 anos, é professora e gosta de lecionar. "Minha vida é muito aberta, a minha rede social é aberta. Talvez o que as pessoas não saibam é que eu comecei a fazer teatro desde cedo, fui atriz fundadora do Bando de Teatro Olodum, sou formada em licenciatura em teatro na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e sou professora. Então, faço trabalho de vez em quando, quando eu tenho condições de pedir uma licença e tal, mas eu dou aula. Tem uns 21 anos que eu dou aula de teatro para criança, ensino fundamental 1 e 2. Eu gosto muito da parte da educação também".