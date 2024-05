SBT divulga primeiras imagens da novela ’A Caverna Encantada’ - Reprodução de vídeo

Publicado 26/05/2024 14:26

Rio - O primeiro teaser da novela infantil "A Caverna Encantada", escrita por Iris Abravanel, foi divulgada pelo SBT, durante o intervalo do "Domingo Legal", na tarde deste domingo (26). O folhetim substituirá "A Infância de Romeu e Julieta" e tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano.

A trama conta a história de Anna (Mel Summers), filha de Paulo (Elam Lima), um médico missionário. Os dois vivem juntos no norte de Minas Gerais. Paulo recebe um chamado para uma missão perigosa e deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas não retorna. Anna embarca numa jornada inesperada e descobrirá muito mais a respeito dos enigmas do colégio, sua família e sobre ela mesma.

Uma novidade de "A Caverna Encantada" serão os fantoches "muppet-style" ("estilo muppet", em tradução livre), bonecos de pelúcia e boca de espuma manipulados por atores, dando liberdade de movimento e criando uma narrativa ao personagem. Um fantoche já esteve presente nas telinhas da emissora, o “Chulé”, uma meia falante de “Carrossel”, porém, o personagem era apenas uma peça de roupa animada.