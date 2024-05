Eduardo Dussek participa do Altas Horas - Reprodução de vídeo

Publicado 26/05/2024 08:54 | Atualizado 26/05/2024 08:58

Rio - Eduardo Dussek, de 66 anos, recordou o diagnóstico da doença de Parkinson, há mais de dez anos, durante o "Altas Horas", da TV Globo, na noite deste sábado (25). O artista mostrou que encara a vida com positividade e disse que até brincou com o médico ao saber dos sintomas da doença degenerativa.

"Eu tenho Parkinson, uma doença muito chique... A doença não pode te dominar. Ela é um fator de eliminação. Cheguei no médico, um cara muito especializado, e pedi um diagnóstico. Ele falou que era Parkinson e eu perguntei os sintomas. Ele respondeu: 'rigidez e tremor nas mãos'. E eu disse: 'Bom, pelo menos facilita a masturbação'. Tem uma coisa boa!", disse Eduardo, arrancando risos da plateia.

Em seguida, o artista cantou a música "Seu Tipo" durante a homenagem ao amigo Ney Matogrosso. Em seguida, ele deixou um recado: "Os problemas da vida são maravilhosos para serem enfrentados. É muito bom enfrentar os problemas sem você ficar: 'Ah, que saco'. Não tem que reclamar, tem que abrir a cabeça para o astral. O astral tem tudo de bom para você."

A participação de Eduardo no programa foi elogiada pelos internautas. "Adoro ele e essa performance foi maravilhosa. Viva a alegria de Eduardo Dusek", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Uma alegria tamanha que nem o parkinson é capaz de fazer mal. A mesma irreverência e bom humor de sempre, exemplo de vida e artista. Você é o cara, Eduardo Dussek!", afirmou outro. "Emocionante foi ver o Eduardo Dusek cantando e ao mesmo tempo tirando onda do mal de Parkinson", comentou uma terceira pessoa.