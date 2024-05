Ary Fontoura - Reprodução/Globo

Publicado 27/05/2024 10:16

Rio - Ary Fontoura, de 91 anos , disse que deveria ter concluído a faculdade de Direito para garantir mais estabilidade em sua vida profissional. O ator abandonou o curso para seguir a carreira no teatro. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesses 76 anos, eu vivo procurando emprego", refletiu ele no "Conversa com Bial".

No programa exibido na sexta-feira (24), o ator explicou que gostaria de ter tido um plano B para poder seguir o sonho na área artística. "É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?", continuou.

"Quando as pessoas me falam: 'Eu gostaria tanto de fazer teatro'. Eu digo o seguinte: 'Arranje um emprego bom, que garanta o seu orgulho, e continue gostando do teatro. Eu segui mais ou menos, talvez por isso eu faça questão de falar para as pessoas, para que não incorram do mesmo erro", acrescentou.

Fontoura também explicou como surgiu seu desejo de ser artista. Durante o curso de Direito, ele não se identificou com a área e, por isso, deixou de frequentar as aulas. "Eu abandonei uma faculdade no quinto ano final para trabalhar em um circo, mas se eu tivesse me preparado e fosse advogado, seria uma profissão liberal, eu abriria a porta do meu consultório a hora que eu quisesse e, quando tivesse um capítulo de novela, eu fecharia e voltaria, e estaria com a vida garantida, não é verdade?", concluiu.