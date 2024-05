Mariana Maffei, filha de Ana Maria Braga, é entrevistada por Carolina Ferraz - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 27/05/2024 08:54

Rio - Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffei recebeu a apresentadora Carolina Ferraz na chácara onde mora com o marido e os quatro filhos, no interior de São Paulo. Na entrevista ao "Domingo Espetacular, da Record TV, a professora de ioga falou sobre as comparações com a mãe e explicou a decisão de levar uma vida mais simples no sítio, longe dos holofotes da fama.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando escolhas, gostos, preferências e isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música em um aplicativo, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. A casa que a família mora é alugada, no entanto, o imóvel deles está sendo construído, com tudo o que eles acreditam ser importante. "Agricultura natural, estilo de vida saudável, que você tem acesso a uma água de qualidade, um ar de qualidade".

No bate-papo, Mariana também falou sobre as comparações de sua vida com a da mãe, que é um ícone da televisão brasileira. "As pessoas pensam: 'A Mariana vive uma vida simples no mato', e é ao contrário, eu tenho um privilégio e aproveito essa chance que Deus me deu e os meus pais me deram, principalmente minha mãe, pela carreira dela de sucesso, que me deu uma segurança para poder fazer escolhas, que poucos de nós podem. Neste momento, eu decidi fazer essa escolha de estar perto de um lugar que eu considero mais sano", explicou.

Para a professora, não há diferenças entre a Ana Maria Braga 'mãe' para a 'famosa'. "De maneira nenhuma, como ela também nunca fez (essa distinção). Ela virou Ana Maria Braga porque ela é o que é. Ela não tem paciência para véus, máscaras. As pessoas pensam: 'o estilo de vida é muito diferente'. Mas pelo contrário, ela vive a verdade dela com toda intensidade, eu também vivo a minha verdade a exemplo dela".

Mariana conta ainda que as duas já cozinharam juntas. "Já teve fases que cozinhávamos juntass. Essa paixão dela pela cozinha foi introjetada em mim. Os finais de semana em que estávamos juntas, ela sempre estava preparando coisas inesperadas e deliciosas. Isso foi pra mim uma prática, depois que virei mãe, nas recepções em casa. Sempre gostei de fazer tudo à moda antiga. Aniversários, gosto de fazer tudo a mão".

