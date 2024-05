Rancho Fundo: Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Deodora (Debora Blcoh) se enfrentam - Divulgação / TV Globo

Rancho Fundo: Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Deodora (Debora Blcoh) se enfrentam Divulgação / TV Globo

Publicado 27/05/2024 14:51

Rio - Vai rolar o maior barraco entre Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Deodora (Debora Bloch) em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda-feira (27), em "Rancho Fundo", da TV Globo. As duas vão se enfrentar e saem no tapa após Zefa flagrar o marido, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) - que estava desaparecido-, de braços dados com a dona do cabaré, sob uma chuva torrencial, chegando à cidade.

fotogaleria

Revoltada, Zefa Leonel diz que a vilã não mudou nada, que se fingiu de arrependida e vai continuar sendo a mesma que a roubou e matou o próprio filho. Deodora dá um tapa na rival, que é revidado imediatamente, e a situação evolui para uma briga. Seu Tico Leonel até tenta intervir, mas Tia Salete impede.



No capítulo desta terça-feira (28), Zefa Leonel discute com o marido e pede explicações de onde ele e Deodora passaram o dia. Seu Tico Leonel jura que não sabia que a vilã era a mesma que roubou a esposa. A matriarca então pede que ele pegue suas coisas e saia. Arrasado, Seu Tico Leonel vai buscar abrigo na igreja de Padre Zezo (Nanego Lira). Zefa Leonel vai até Quinota (Larissa Bocchino) e pede para dormir com ela. A filha, carinhosamente, acolhe a mãe, que começa a chorar, sofrendo com a situação.