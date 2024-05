Lauana Prado participa do Conversa com Bial - Reprodução de vídeo

Publicado 28/05/2024 07:29

Rio - Lauana Prado, de 35 anos, recordou o namoro com a influenciadora digital Veronica Schulz, que chegou ao fim no ano passado após quatro anos, durante o "Conversa com Bial", na noite desta segunda-feira (27). A cantora explicou o motivo de expor a relação e contou que foi vítima de homofobia.

"Não era muito bem quisto entre pessoas conservadoras. Vivi algumas situações de homofobia, dentro e fora desse backstage, mas fiz questão de trazer meu relacionamento para um ambiente público de uma maneira muito natural. Tentando preservar a naturalidade de falar sobre isso, sem que isso se tornasse uma questão, e que também fizesse a união entre os públicos. Busquei fazer isso de maneira natural, até porque de fato estamos falando de um relacionamento no qual existia amor e cumplicidade", afirmou a artista.

Na atração, a cantora também revelou que mudou o nome artístico devido a um conselho de Fernando Zor, dupla com Sorocaba. "Ele foi incrível, um grande anjo, mas que pensou muito no produto, na artista que ele traria para o mercado. No início, ele não sabia que nome colocar. Quando viu que era um nome composto, falou: 'Caramba! E esse Lauana aqui?'", relembrou ela, que participou de realities musicais como "The Voice Brasil", da TV Globo, e "Jovens Talentos", do Programa Raul Gil, do SBT.