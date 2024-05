Maitê Proença lembra ida ao sex shop no exterior - Reprodução de vídeo

Publicado 29/05/2024 10:02

Rio - Maitê Proença, de 66 anos, participou do "Que História é Essa, Porchat", do GNT, na noite desta terça-feira, e recordou quando foi a uma loja de sex shop no exterior há alguns anos. Empolgada, a atriz comprou um brinquedinho mas acabou se arrependendo depois ao notar um equívoco.

"Tinha de tudo! Bonecas infláveis, roupa de enfermeira, calcinha rendada com buraquinho no meio... aquilo intimida um pouco, aquela quantidade de coisa. Eu me entusiasmei por um. Deu match! Peguei, comprei aquele negócio. O cara botou dentro da caixa, levei pro Brasil e nem abri, fiquei com medo da alfândega", afirmou ela. "Quando eu cheguei em casa que eu abri aquela coisa... sabe, eu sou uma pessoa pequena! Não ia dar!", completou a atriz, aos risos.

Ela, então, guardou o item. Foi uma funcionária da atriz quem encontrou o brinquedinho anos depois após ajudá-la em organização. "Ela estava lá arrumando as coisas e de repente la deu uma travada. Ela tirou de dentro dessa bolsa um pau de plástico. Era um pinto daqueles que parecia muito, ele tinha uma flexibilidade", lembrou.

Como o brinquedo estava novinho, Maitê decidiu dar para uma amiga de presente. "Era Natal. Embrulhei ele, estava limpinho, pouco uso. [Peguei] papel celofane, botei numa caixa com laço e mandei pra uma amiga minha com um cartão escrito: 'seu peru de Natal!'. Mandei entregar na casa dela".