Programa Samba na Gamboa terá temporada inédita e nova apresentadora, a sambista Teresa CristinaTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 29/05/2024 11:55 | Atualizado 29/05/2024 12:07

Rio - O programa "Samba na Gamboa", da TV Brasil, vai ganhar temporada inédita e nova apresentadora, a cantora e compositora Teresa Cristina. O início das gravações está marcado para o segundo semestre de 2024.



"Assumir o 'Samba na Gamboa' é um presente para mim ao completar 25 anos carreira. São várias sensações misturadas: muita ansiedade e muita alegria", disse a sambista.

Em visita à sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Rio de Janeiro para assinar o contrato, a nova apresentadora conheceu os estúdios da TV Brasil e reuniu-se com as equipes de produção. O presidente da EBC, Jean Lima, e a diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino, deram as boas-vindas e destacaram a alegria de tê-la como comandante da atração.O programa, antes apresentado por Diogo Nogueira, já possui sete temporadas que foram gravadas entre os anos de 2008 e 2018. Na atração, grandes intérpretes das novas e velhas gerações de sambistas brasileiros e ícones da Música Popular Brasileira se reúnem para uma animada roda de samba.