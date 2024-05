Luiz Bacci deixa 'Cidade Alerta' ao vivo após receber notícia de acidente com sua família - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 10:46

Rio - O apresentador Luiz Bacci precisou deixar a transmissão ao vivo do "Cidade Alerta", da TV Record, na noite desta quinta-feira (30), após receber a notícia de um acidade envolvendo sua família. Algumas horas depois, o comunicador utilizou as redes sociais para explicar o ocorrido.



"Eu estava no meio de uma entrevista quando me chega uma mensagem, um pedido de socorro da minha irmã, de um acidente gravíssimo que envolveu a nossa família essa noite no Rio Grande do Norte. A partir dali, eu fiz os contatos que eu precisava que eram urgentes e não pude seguir o programa adiante", esclareceu o jornalista.



Segundo o relato de Bacci, no barco que pertence à sua família, estavam o cunhado do apresentador [Gustavo], o pai [Senhor Acácio], o tio e o primo do marido de sua irmã. O comunicador reforçou que ela e seus dois sobrinhos não estavam dentro do barco. No entanto, devido a situação de desespero, o pai do seu cunhado [Gustavo], o senhor Acácio, de 70 anos, enfartou e morreu antes mesmo de colocar o colete salva-vidas. Em meio a tudo isso, Gustavo conseguiu colocar os coletes no tio e no primo, que acabaram caindo do barco e ficaram desaparecidos por cerca de uma hora.



O corpo de bombeiros e os oficiais da Marinha foram acionados para o resgate, mas o local estava muito escuro e isso dificultou as buscas. Mas com ajuda de Agripino Maia, dono da TV Tropical, que ajudou a coordenar o resgate, os familiares de Gustavo foram encontrados com vida.



Na legenda da publicação, o comunicador reforçou as condolências ao marido de sua irmã e agradeceu por seus familiares estarem bem. "Minha solidariedade ao meu cunhado, Gustavo, ao Guilherme pela perda do pai, saudoso Acácio. E obrigado, Deus, por ter impedido que minha irmã e sobrinhos tivessem entrado nesse barco.", escreveu.