Publicado 30/05/2024 12:03 | Atualizado 30/05/2024 12:06

Rio - O carnavalesco Milton Cunha, falou sobre a relação conturbada com os pais, nesta quarta-feira (29), durante sua participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo. Aos 19 anos, o "babilônico" deixou a sua cidade natal, Belém, no Pará, para morar no Rio de Janeiro, e nunca mais viu seus familiares.

"Eles diziam: 'Eu te amo'. Aí eu disse: 'Mas eu não lembro de um abraço, eu não lembro de um afago, que família 'dessituada' é essa onde o filho não é abraçado porque não é o produto do projeto deles?'. Então sobra esse buraco oceânico dentro da gente, de dizer: 'Meu amor, tenta fazer agora o melhor que tu pode, porque a tua infância….", refletiu o cenógrafo.

Durante o bate-papo, Pedro Bial perguntou se carnavalesco conseguiu fazer as pazes com sua mãe e seu pai. "Não deu. Eles morreram dez anos depois que eu já estou aqui [no Rio de Janeiro]", contou.