Datena diz que vai apresentar programa de cueca se Donald Trump for preso - Reprodução de vídeo

Datena diz que vai apresentar programa de cueca se Donald Trump for presoReprodução de vídeo

Publicado 31/05/2024 12:46

Rio - Durante o "Brasil Urgente", da Band, desta quinta-feira (30), o apresentador José Luiz Datena fez uma promessa inusitada ao dizer que vai apresentar o programa de cueca caso o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja preso. A declaração foi feita durante conversa com o repórter Eduardo Barão, que falava sobre a situação legal do ex-líder norte-americano.



"Se o cara (Trump) for preso, que eu acho que é mais fácil chover farofa na Groelândia, eu apresento o programa de cueca, como naquele Brasil e Alemanha. Duvido que esse cara [vá preso] com esse dinheiro todo [e sendo] ex-presidente americano com chances de ser reeleito nos Estados Unidos. Apesar do crime grave que ele é acusado, duvido que esse cara vá preso”, afirmou Datena.

Entenda:

Nesta quinta-feira (30), o júri condenou o republicano pelas acusações de pagamentos de campanha ilegais para manter o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. No entanto, a sentença deve ser definida apenas em 11 de julho, segundo a CNN.