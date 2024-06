Péricles, Mr. Dan e Thiaguinho cantando Melhor Eu Ir - Reprodução de vídeo

Péricles, Mr. Dan e Thiaguinho cantando Melhor Eu IrReprodução de vídeo

Publicado 02/06/2024 11:58

Rio - Os cantores Péricles e Thiaguinho foram os grandes homenageados no "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (1º). No programa, apresentado por Serginho Groisman, os artistas cantaram sucessos do pagode e relembram algumas histórias. Jorge Aragão, Xanddy, Rodriguinho e Mr. Dan também se apresentaram.

"A dupla está formada! Em homenagem a nossa irmandade... hoje, no 'Altas Horas'", escreveu Thiaguinho na legenda da publicação de um vídeo ao lado do Péricão.

fotogaleria

Os homenageados da noite já trabalharam juntos entre os anos de 2003 e 2012, quando fizeram parte do Exaltasamba. Atualmente, os dois estão em carreira solo. "Melhor eu ir" e "Tá Vendo Aquela Lua" foram alguns dos sucessos relembrados na noite.



Uma das performances viralizou e movimentou as redes . "O Péricles cantando 'Stand by me' e fazendo a dancinha é de arrepiar", escreveu um internauta. "Maravilhoso! Arrepiei", comentou outra pessoa no X, antigo Twitter.