Elenco de 'Renascer' nos bastidores da novelaReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 19:24

Rio - A atriz Edvana Carvalho, que interpreta a personagem Inácia, em "Renascer", da TV Globo, publicou um carrossel de fotos no seu perfil do Instagram, em que mostra momentos dos bastidores da gravação do casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio).Entre os artistas presentes nos registros estão Gabriela Medeiros (Buba), Camila Morgado (Dona Patroa), Lívia Silva (Teca), Almir Sater (Rachid), Alice Carvalho (Joana), Breno da Matta (Pastor Lívio), além de Humberto Carrão e Duda Santos, que interpretaram, respectivamente, José Inocêncio e Maria Santa na primeira fase do folhetim."A gravação do casamento foi uma festa! Amo esse elenco", escreveu a atriz, que se tornou a queridinha do público no remake da novela