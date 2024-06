Lupita (Daphne Bozaski) e Vênus (Nathalia Dill) se ferem em explosão de galeria - Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 03/06/2024 14:26

Rio - Com medo de perder a herança de Frida (Arlete Salles), Hans (Raphael Logam) vai colocar em prática o plano de explodir a Galeria Mancini, mesmo sabendo que os primos estão no local. Com a tragédia, Vênus (Nathalia Dill) e Lupita (Daphne Bozaski) vão ficar em estado grave. As cenas vão ao ar em "Família é Tudo", a partir desta segunda-feira (3).

O vilão consegue colocar uma bomba dentro da galeria com a ajuda de Mila (Ana Hikari), já que ela conseguiu a planta do local. Ele, no entanto, não esperava que Júpiter (Thiago Martins), Electra (Juliana Paiva), Luca (Jayme Matarazzo), Vênus e Lupita iriam aparecer no empreendimento no momento da explosão.



É que Vênus tem a ideia de comemorar o noivado de Electra e Luca com um jantar preparado por Netuno (Paulo Lessa). A ativista e Lupita chegam primeiro a galeria e são arremessadas para longe com o impacto da explosão. Electra encontrará as duas no chão e pedirá socorro. O ato deixará os Mancini desolados e certos de que não vão conseguir cumprir a missão deixada pela avó.