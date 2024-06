Cariúcha participa do Programa do Ratinho e comete gafe - Reprodução de vídeo

Publicado 04/06/2024 09:38 | Atualizado 04/06/2024 09:40

Rio - Cariúcha cometeu uma grande gafe durante o "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta segunda-feira (3). Jurada do quadro "Dez ou Mil", a apresentadora do "Fofocalizando" se confundiu e 'matou' o cantor Ney Matogrosso ao elogiar um candidato que prestou uma homenagem ao artista de 82 anos.

"Que linda homenagem para o Ney Matogrosso. Que coisa linda, ele vai estar muito feliz. Que Deus o tenha em bom lugar", afirmou Cariúcha. Ela foi rapidamente corrigida pelo humorista Igor Guimarães. "Ele tá vivo", avisou. O apresentador Ratinho também corrigiu a ex-participante de "A Fazenda". "Você tá louca? Você matou o Ney Matogrosso".

Cariúcha ficou sem jeito com a situação e deu boas risadas. "Que vergonha", declarou. Ratinho continuou tirando sarro da gafe da apresentadora. "Atenção, Brasil! Cariúcha pode ser presa, acaba de matar o Ney Matogrosso", brincou. "Perdão, perdão. Ele não morreu?", perguntou ela. "Ele tá vivo", frisou Igor. "Desculpa, meu amor, é que você é um ícone, você é uma lenda", destacou a cantora.