José Loreto em evento do Disney+ no Copacabana Palace - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 05/06/2024 18:14 | Atualizado 06/06/2024 08:00

Rio - José Loreto está no elenco da nova série do Disney+, "Jogo Cruzado", uma das apostas nacionais da plataforma que está recheada de produções novas do país. Ele vive Matheus Reis, a maior estrela do futebol do Brasil, obrigado a se aposentar antes da hora devido a um problema cardíaco.

Para mandar bem como um craque de futebol, ídolo do seu time, o ator revelou que conversou com jogadores da vida real e se inspirou em alguns deles.

"Eu já era bom de bola, mas estou arrasando, na oitava tentativa a gente conseguia um gol no ângulo (risos). O Matheus Reis é uma junção de muitos jogadores, mas ele tem uma personalidade própria. Ele bebe muito da fonte do Gabigol, inclusive liguei, mandei mensagens, troquei muito com esses jogadores, que vieram do nada e se tornaram grandes astros e foram para o rap e vieram com uma personalidade muito forte", contou ele no evento, que aconteceu na última terça-feira (4), no Copacabana Palace, para lançar as novidades e próximas estreias do Disney+.

Na trama, o jogador de futebol tem uma rixa com a jornalista Elisa (Carol Castro), que há anos espera um lugar na bancada do programa Jogo Cruzado, do canal Antena Sport. Para Matheus, ela - e todos os jornalistas- vivem de 'cornetar' os jogadores sem nunca terem chutado uma bola.

"Juntar futebol com jornalismo é muito atual, consegui enxergar o jogador de uma forma que nunca imaginei", contou.

Para Elisa, o atleta é um irresponsável que apesar de ganhar milhões pra jogar bola, se acha no direito de furar a concentração e sair na véspera de jogo decisivo. Apesar de se odiarem, os dois são convocados para dividir a mesma bancada do "Jogo Cruzado", uma aposta da herdeira do canal, Suzana Hartman, para salvar a audiência, mesmo que isso custe a credibilidade de Elisa e todas as amizades de Matheus.

"O jornalismo esportivo é um universo muito masculino, então tem que provar todos os dias que é capaz, que é competente, ela é uma repórter de campo, quer virar apresentadora e é uma luta diária. E mostra o ponto de vista do jogador, que não gosta do jornalista, porque nem sempre eles falam bem", explicou Carol Castro.



Loreto pensa em dar pausa nas novelas

No ar na novela "Rancho Fundo", da Globo, Loreto admite que pensa em dar uma pausa na teledramaturgia para se dedicar a trabalhos mais rápidos em séries do streaming.

"Novela é um ano (de preparação e gravação), streaming é uma dedicação de dois meses antes, quatro meses de gravação. O streaming é uma novela cinematográfica. Está um pouco nos meus planos (dar uma pausa nas novelas)", revela.

"Jogo Cruzado" ainda não tem data definida de lançamento. Além dessa série, o Disney+ lança muitos projetos nacionais em breve, entre eles: "Amor da Minha Vida", com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, "Vidas Bandidas", com Juliana Paes e Rodrigo Simas, "Maria e Cangaço", com Isis Valverde e Julio Andrade, "Tarã", com Angélica, Xuxa e Fafá de Belém e muito mais.