Anne Lottermann celebra programa na TV CulturaDivulgação

Publicado 05/06/2024 06:00 | Atualizado 05/06/2024 08:12

Rio - Depois de trabalhar durante 11 anos no jornalismo da Globo e ao lado de Fausto Silva, na Band, entre 2022 e 2023, Anne Lottermann retorna à TV em um novo desafio profissional. A apresentadora estreia, nesta quarta-feira (5), no comando do game show "Quem Sabe, Ganha!", na TV Cultura. A atração, que vai ao ar semanalmente, às 19h30, promete levar diversão e conhecimento ao público.

"É um jogo de perguntas e respostas, com dois grupos de três pessoas, que são universitários e de todas as idades. Tem os que estão na universidade pela primeira vez e os que estão na terceira ou quarta faculdade. Esse, inclusive, é o legal do 'Quem sabe, ganha'. Você joga uma bola no telão digital e, de acordo com o ícone correspondente que a bola tocar, tem o desafio de acertar as perguntas de português ou matemática ou qualquer outra disciplina que aparecer. Ao longo do game, em cada fase, tem algumas pegadinhas e você vai tendo chances de dobrar a pontuação, por exemplo. É um jogo para a família assistir junto. Espero que todos gostem e se divirtam", torce a gaúcha, de 40 anos.

Longe dos estúdios há um ano, Anne admite que estava com saudade de desempenhar a função que tanto gosta e do público. "Quando entrei no estúdio e vi todas as câmeras e as luzes, me dei conta da saudade que eu estava de um estúdio de TV e do quanto amo fazer o que faço. O lugar mais confortável pra mim é estar na frente das câmeras. Gosto de olhar para câmera e saber que, do outro lado tem alguém, e eu preciso olhar 'nos olhos' de quem está em casa, e entregar o melhor trabalho sempre. É o mínimo que posso fazer por quem está me assistindo e torcendo por mim", comenta.

Além do programa na Cultura, a jornalista gaúcha também comanda um canal no YouTube, o D'Anne-se, em que aborda diversos assuntos relacionados ao universo feminino por meio de um bate-papo com mulheres em um boteco. "O D'Anne-se nasceu do desejo de falar de forma direta e honesta sobre assuntos que envolvem o universo feminino. Além disso, posso dizer que é um espaço de cura pessoal. Nunca encontrei liberdade dentro da minha casa pra falar abertamente sobre qualquer assunto e sei que essa é uma realidade em muitas casas, até hoje. Fui criada para não dar trabalho, ser uma menina boazinha. Isso me transformou numa mulher extremamente forte, mas, ao mesmo tempo, que tem dificuldade de pedir ajuda. Por isso, o canal me cura todos os dias", afirma.

O programa, inclusive, é uma forma dela se desconstruir. "Sempre me levei muito a sério. Trabalho desde os meus 17 anos. E nunca parei. O D'Anne-se é o jeito da Anne de ser, de se descontruir e construir novamente. Estou sempre em movimento e movimentando a vida para um lugar mais leve, descontraído, e sem medo do julgamento e de ser quem eu realmente sou", acredita ela, que vislumbra: "Quem sabe um dia, o canal vai para a TV também? Tudo é possível".

Exemplo de resiliência

Anne enfrentou um período turbulento na vida pessoal após a morte do marido, o empresário Flávio Machado, em outubro de 2017, em decorrência de um câncer no peritônio. No ano seguinte, ela ainda descobriu que estava com câncer de pele. A apresentadora revela como conseguiu superar a fase difícil. "Me considero uma pessoa otimista e de fé. Lembrar todos os dias que não somos imortais me traz uma urgência de viver a vida e de valorizar o que é realmente importante. Acredito que todos nós temos uma missão e não quero falhar na minha, por isso dou o meu melhor sempre e tento evoluir como ser humano".

'Eles me tornam uma pessoa melhor'

Mamãe de Gael, de 11 anos, e Leo, de 9 anos, a jornalista se derrete ao falar sobre os filhos. "De tudo o que eu já fiz e já passei, o que mais gosto na vida é de ser mãe. É algo que realmente me completa, que me deixa profundamente feliz e realizada. A minha vida só passou a fazer sentido, de verdade, depois que tive meus filhos. Agradeço todos os dias a oportunidade de ser mãe do Gael e do Leo. Eles me tornam uma pessoa melhor", garante.

Beleza e bem-estar

Linda, Anne revela como se sente aos 40 anos e conta sobre seus segredos de boa forma. "Nunca imaginei que poderia me sentir tão bem aos 40 anos. Estou na melhor fase da minha vida. Nunca me senti tão bonita, tão dona de mim e da minha vida. Hoje me conheço e sei exatamente o que quero e o que não quero. Autoconhecimento é tudo. Terapia também. O que faço hoje é cuidar da minha saúde mental e isso contribui muito pra beleza física. Tento seguir uma rotina de cuidados, corro três vezes na semana e faço musculação duas. A minha alimentação sempre foi muito saudável, não deixo de comer nada, mas como pouco. E dormir bem faz toda a diferença para ter uma pele linda e saudável, mas, claro, uma visita ao dermatologista aos 40 anos já faz parte da minha rotina também. Não gosto de preenchimentos, nunca fiz, mas sou apaixonada pelos tratamentos de prevenção", diz ela, que aconselha a mulherada.

"Aproveite seu colágeno! (risos) Tente não se perder de você. E não se preocupe com o que os outros vão pensar sobre você. Ninguém está tão preocupado ou interessado com a sua vida. No final, está cada um tentando se encontrar, encontrar a felicidade e sentido na vida. Ria de você e não se leve tão a sério. Fácil de escrever, bem difícil de colocar em prática, eu sei, mas se a gente se ajudar e parar de julgar as escolhas das outras mulheres, podemos conseguir", completa.