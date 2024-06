Michelle Barros relata abuso na infância durante o ’Chega Mais’ - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 05/06/2024 09:29

Rio - Michelle Barros, de 44 anos, revelou durante o programa "Chega Mais", do SBT, nesta terça-feira (4) que foi vítima de abuso quando criança. A apresentadora se emocionou ao falar sobre o assunto e disse que apenas seu filho sabia do caso. Ela também ressaltou que este episódio transformou sua vida.

"É dramático porque fui abusada", disse ela, emocionada, enquanto recebia o apoio de Regina Volpato e Paulo Mathias. "Está tudo bem. Eu nunca falei desse assunto, só meu filho sabe. Passei a tratar meu filho de uma forma diferente por causa disso. Sei o que é e que a gente não vai esquecer. Isso muda sua vida e molda seu comportamento em relação aos seus relacionamentos, a sua vida, a tudo", desabafou Michelle.

A apresentadora também citou a importância de alertar as crianças em relação ao assunto. "Se a família fala desde cedo com a criança, fica mais fácil de saber o que é. Como eu passei, eu falava para o meu filho: ‘Não deixa ninguém, nem seu pai, tia, tio, tocar em vocês nesses lugares (íntimos), nunca'. É importante falar isso para as crianças, acender o alerta para que não ocorra. Acontece em várias famílias, por todo lugar. E deixa marca para o resto da vida da pessoa, é um problema muito sério, é um problema gravíssimo e a criança não entende. Ela passa anos para poder entender o que aconteceu", lamentou.

"Depois, quando eu fiquei maior, que eu entendi o que aconteceu. Aí eu passei a ter alguns comportamentos reativos, e... Enfim, transforma a vida das pessoas. A família tem que falar, tem que dizer, tem que prestar atenção nos sinais da criança", completou.

Os internautas ficaram comovidos com o relato de Michelle. "Completamente chocado com a Michelle Barros revelando pela primeira vez (só seu filho sabia) que foi abusada. Relato fortíssimo! Estamos com você, Michelle!", disse um usuário do X, antigo Twitter. " Michelle Barros é uma grande mulher, expor suas fragilidades e um abuso da infância em rede nacional para conscientizar os pais e prevenir que algo semelhante aconteça com seus filhos é uma atitude grandiosa, ela é maravilhosa, sempre a admirei", afirmou outro.