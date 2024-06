Elenco de Volta Por Cima inicia preparação para nova novela das sete - Globo/ Manoella Mello

Publicado 06/06/2024 17:40

Rio - Parte do elenco de "Volta Por Cima", nova novela das sete, da TV Globo, iniciou, nesta quarta-feira (5), a preparação para a trama, que vai substituir "Família É Tudo", em um workshop de imersão nos Estúdios Globo. A obra tem previsão de estrear no segundo semestre desse ano.

O momento marcou os primeiros encontros entre Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, protagonistas do projeto, com MV Bill. O rapper vai interpretar Lindomar, pai da personagem de Jéssica, Madá, e amigo de Jão, vivido por Fabrício, na trama de Claudia Souto, com direção artística de André Câmara.

Vivendo sua primeira protagonista de novela, Jéssica não esconde a emoção com a novidade. "Estou nervosa, porque é uma responsabilidade grande, mas, ao mesmo tempo, muito feliz com a equipe que a gente tem. Acho que, juntos, vamos conseguir contar uma história bonita e feliz. E a Claudia [Souto] falou uma coisa com a qual eu me identifico muito: a novela é uma coletividade. Embora algumas pessoas tenham destaque, a gente não faz absolutamente nada sozinha. Sou cria do teatro, e, essa energia da coletividade é o que mais me atravessa. Traz a expectativa de que, se a coxia é boa, a gente consegue transparecer isso na tela", disse.

Já Fabricio falou sobre a importância da trama trazer um bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro como um dos cenários principais. "Estou feliz em fazer essa novela e com uma percepção positiva, pois a gente vai abrir, de algum jeito, uma lente de aumento para as peculiaridades e as minúcias do subúrbio carioca, que, com certeza, se conecta com todos os subúrbios do Brasil", afirmou.

Também estão no elenco Ailton Graça, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Cláudia Missura, Fabio Lago, Iara Jamra, Juliana Alves, Juliano Cazarré, Pri Helena, Rodrigo Fagundes, Tereza Seiblitz, Tonico Pereira, Viviane Araujo, entre outros.

"Volta por Cima" conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.

A novela também retrata a vida de Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira), um jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão. Madalenas e Jãos existem aos milhares no Brasil: pessoas que buscam diariamente uma vida melhor para si e suas famílias e precisam "se virar" diante dos desafios que o destino traz. São elas que inspiram a próxima trama das sete.