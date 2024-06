TV Globo divulga primeiras cenas de Mania de Você - Reprodução de vídeo

TV Globo divulga primeiras cenas de Mania de VocêReprodução de vídeo

Publicado 06/06/2024 09:52

Rio - A TV Globo divulgou o teaser da novela "Mania de Você", que substituirá "Renascer", na faixa das 21h, nesta quarta-feira (05). Com previsão de estreia para setembro, o folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil e "Todas as Flores", e com direção artística de Carlos Araújo, tem no elenco grandes nomes como Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes, Chay Suede, Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves.

As primeiras cenas da novela, claro, repercutiram nas redes sociais. "Tem cara de novelão", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Arrepiei. Estou muito ansioso", admitiu outro. " Pelo que estou vendo do teaser tem bastante potencial. Tô passado com o elenco!", comentou uma terceira pessoa. Os internautas também já elogiaram a desenvoltura de Adriana Esteves, que interpretará Mércia, mãe de Mavi (Chay Suede).

"Mania de Você" vai trazer a história de Viola (Gabz), uma jovem humilde que se muda com o namorado Mavi para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Já Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, fornecida pelo homem inescrupuloso que acredita ser seu pai, Molina (Rodrigo Lombardi). Nicolas Prattes viverá Rudá, envolvido com Luma, até conhecer Viola.

"Essa é uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder", define o autor João Emanuel Carneiro.

As gravações do folhetim começaram na última semana, no Rio de Janeiro . Intérprete de Luma, Agatha contou como foram suas primeiras cenas. "Temos uma história potente para contar e estamos animados com esse trabalho. Fizemos algumas semanas de preparação e estamos muito afinados. Minhas primeiras cenas foram com o Chay. Foi divertida de fazer, com bastante humor. Algumas coisas foram acontecendo sem serem combinadas para a cena, mas que funcionaram bem".