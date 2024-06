Tatá Werneck dublará Ansiedade em ’Divertida Mente 2’ - Divulgação / Disney

Tatá Werneck dublará Ansiedade em ’Divertida Mente 2’Divulgação / Disney

Publicado 07/06/2024 13:55 | Atualizado 07/06/2024 13:57

Rio - Tatá Werneck, de 40 anos, foi anunciada pla Disney e Pixar como uma das dubladoras das novas emoções do filme "Divertida Mente 2", que estreia em 20 de junho nos cinemas de todo o país. A atriz dará voz a Ansiedade na sequência do longa de 2015. No "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (7), a artista demonstrou empolgação ao falar sobre o novo trabalho.

fotogaleria

"Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tão ansiosa, que a Disney disse que nunca recebeu tantas menções para alguém fazer uma personagem. Fiquei muito feliz e muito preocupada também. Mas foi maravilhoso! Não é uma arte que eu domine, mas fui lá dublar para aprender com toda essa equipe e foi muito mágico, porque é um filme que eu sou muito fã e para toda a família. Eu fiquei muito feliz de representar a Ansiedade, que me representa há mais de 10 anos", contou Tata.

Além da artista, também se juntam ao time de dubladores das emoções do filme: Eli Ferreira como Tédio, Gaby Milani como Inveja e Fernando Mendonça como Vergonha. O elenco de voz das emoções primárias segue o mesmo do primeiro longa, contando com Mia Melo como Alegria, Otaviano Costa como Medo, Dani Calabresa como Nojinho, Leo Jaime como Raiva e Katiuscia Conoro como Tristeza.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walt Disney Studios BR (@disneystudiosbr)