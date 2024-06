'Os Parças estreia em série na Globoplay - Divulgação

'Os Parças estreia em série na GloboplayDivulgação

Publicado 07/06/2024 12:03

Rio - Depois do sucesso nos cinemas, "Os Parças" estão de volta em uma série Original Globoplay, disponibilizada em 10 episódios. Estrelada por Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Bruno de Luca, a produção, que retrata a história de alguns amigos desocupados e trambiqueiros que se reúnem para uma missão especial que vai colocar todas as habilidades deles (ou seja, quase nenhuma) à prova, ainda conta com a participação pra lá de especial de Jojo Todynho, como a personagem Julião.



fotogaleria

Na série, Toinho (Tom Cavalcante), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno de Luca) precisam resgatar Ray Van (Whindersson Nunes) quando ele é confundido com um aliado do perigoso mafioso e acaba sendo sequestrado pela quadrilha de Julião. "Me ver caracterizada como Julião foi cômico. Cada hora eu estava com um look diferente. Acho que Julião vai pegar! A gente pintava e bordava no set. Ria das cenas. Eu amei estar com esses gigantes do humor", afirma Jojo.



Tom Cavalcante conta que o público já cobrava por mais uma aventura do quarteto. "Muita gente nos perguntava quando voltaríamos. Chegou a hora. ‘Os Parças’ conta a história de quatro amigos desocupados, trambiqueiros que se metem nas mais loucas e complicadas confusões fazendo o público morrer de rir com as soluções encontradas", diz o humorista.



Bruno de Luca acredita o novo formato, como série, também vai conquistar o público. "Apesar de todos os problemas que os parças vivem, eles estão sempre arrumando um jeito de rir e de se zoarem". Já Tirullipa admite que se divertiu com as lembranças da sinergia do grupo: "Costumo dizer que os nossos bastidores são a melhor parte porque a bagunça é grande. A gente é da comédia, pegadinha e, quando junta todo mundo é só risada".

Whindersson Nunes comemora a oportunidade de voltar a interpretar Ray Van. "Estava com saudades do personagem. A parte que mais me deixou feliz foi reencontrar e gravar de novo com os caras, pois temos uma sintonia", disse o ator. Quem ficará atrás desse grupo é a investigadora Rosane (Lucy Ramos), que se depara com o caso mais importante da sua vida quando Ray Van é sequestrado. "A série é uma viagem superleve, traz muito humor e aventura. Perfeita para quem quer distrair a cabeça e sorrir" , declara a atriz.

O elenco ainda conta com Paulo Miklos, Stella Miranda, Luiz Guilherme, Paulo Verlings, Nando Brandão, Roney Facchini, Karina Dohme, Daniel Uemura, entre outros.