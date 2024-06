Vanessa Lopes e Lucas Mamede participam do ’Altas Horas’ - Reprodução de vídeo

Vanessa Lopes e Lucas Mamede participam do ’Altas Horas’Reprodução de vídeo

Publicado 09/06/2024 11:13

Rio - Vanessa Lopes e o namorado, Lucas Mamede, deram detalhes do início do relacionamento durante o "Altas Horas", da TV Globo, exibido na noite deste sábado (8). Discreto em relação a vida amorosa, o casal contou que se reencontrou após alguns anos em uma viagem e não se desgrudou mais.

fotogaleria

"A gente se conhecia há três anos e meio. Ele namorava uma pessoa e eu namorava outra na época. A gente se conhecia apenas de rede social. Um dia postei um dueto cantando com ele. Não conhecia ele direito ainda, mas já acompanhava e era fã. Três anos depois a gente se encontra em uma viagem a Maracaípe, que é uma praia perto de Recife, e descobrimos que era para estarmos juntos", disse a ex-BBB.

O cantor pernambucano também falou sobre o início namoro com a influenciadora. "Bateu muito. Ela é uma pessoa maneira, linda para caramba, fiquei apaixonado", afirmou Lucas. Logo depois, Vanessa comentou a decisão de não expor tanto o relacionamento dos dois. "A gente não posta tanto, deixa o relacionamento mais para nós". No palco da atração, o casal ainda cantou a música "Pupila", de Vitor Kley e Anavitória.

Durante o confinamento no "BBB 24", Vanessa contou que estava em um relacionamento sério, sem dar informações sobre a identidade do rapaz. Ela, que desistiu do reality e foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo logo em seguida, confirmou que o amado era o pernambucano Lucas meses depois. O casal, no entanto, não costuma compartilhar muito sobre o relacionamento nas redes sociais.