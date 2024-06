Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro e Helo Pinheiro - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 08/06/2024 10:54

Rio - Ticiane Pinheiro vai aparecer na telinha da TV Globo, neste domingo (9)! A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, será uma das juradas do quadro "Dança dos Famosos", ao lado do marido, o jornalista César Tralli. Durante a gravação do programa, o casal, que está junto há dez anos e são papais de Manuela Tralli, de 4 anos, trocou alguns beijinhos apaixonados.

A atração contará ainda com a presença de Helô Pinheiro, mãe de Ticiane e eterna Garota de Ipanema. Ela se juntará a Livia Andrade, Dona Dea, Preto Zezé e Ed Gama para comentar as apresentações dos artistas na bomboniere. Tati Machado, Amaury Lorenzo, MC Daniel, Barbara Reis e Micael Borges são as celebridades que vão mostrar toda a desenvoltura no ritmo da salsa. No fim, duas duplas serão eliminadas.

No palco, Luciano Huck também receberá Léo Santana para um bate-papo. O cantor ainda empolgará a plateia com seus maiores sucessos.