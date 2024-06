Maria Beltrão mostra cenário de programa de Fernanda e Pitel no ’Multishow’ - Reprodução de vídeo

Publicado 08/06/2024 12:08

Rio - Maria Beltrão recebeu Fernanda Bande e Giovanna Pitel no "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (8), e mostrou uma prévia de como será o cenário do programa delas, "Na cama com Pitanda", que estreia nesta segunda-feira (10), no Multishow. Na atração, a apresentadora ainda contou para as ex-BBBs como é sua rotina de beleza e revelou os procedimentos estéticos que realiza.

"Como você lida com essa questão de skincare e beleza ao longo de anos trabalhando na televisão? A gente sabe que são muitos procedimentos, muita escova, muita maquiagem. Eu ainda não tenho muita intimidade com isso. Quero pegar dicas. O que você faz, qual seu ritual?", quis saber Fernanda.

Maria respondeu: "Cada hora tem um ritual diferente. Sou completamente maluca. Não me apego a ritual. Esqueço sempre os cremes que uso. Ontem mesmo contei nas redes sociais que minhas pálpebras estão um pouco caídas", disse a apresentadora. "Sou meio desencanada, (mas) faço tratamentos estéticos: harmonização, botox, tudo isso. Eu não minto, não. Tenho melasma...", completou.

