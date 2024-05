Fernanda e Pitel revelam primeiros convidados do Na Cama com Pitanda - Reprodução

Publicado 29/05/2024 22:43

Rio - Fernanda Bande e Giovanna Pitel revelaram, nesta quarta-feira (29), durante participação no podcast "PodDelas", no Youtube, alguns spoilers do programa que vão estrear no Multishow no próximo dia 10, o "Na Cama com Pitanda". No papo, elas falaram sobre a oportunidade e contaram alguns dos convidados do projeto.

De acordo com a dupla, Tadeu Schmidt, Valentina Bandeira, Diogo Defante e Deborah Secco são alguns dos artistas vão participar do programa, que segundo elas, não vai ser ao vivo. "Não está gravado mas vai ser bem quente. Grava e já posta no dia seguinte", disse Fernanda.

Pitel aproveitou para desabafar sobre as oportunidades que as duas receberam. "Internet é um trabalho e requer seriedade, requer preparo, requer estudo, dedicação. É uma profissão. Vocês não podem esperar que a gente passe três meses confinadas e saia sabendo da vida inteira", ressaltou.

Fernanda, então, complementou: "Esse ponto que a Pitel abordou é muito interessante porque existe da grande massa um comparativo. Assim, desculpa a todo mundo que gostaria de uma oportunidade. Ela caiu para a gente por um planejamento, por uma escolha e cabe a gente ter a responsabilidade de aceitar e dar o melhor de nós. Mas pegar e fazer comparativos chega a ser injusto, sabe? A gente também tem direito de aprender, a gente também merece estar aqui nessa posição e a gente vai honrar".

Confira: