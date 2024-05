Virginia e Zé Felipe fazem festão para celebrar aniversário de 3 anos da filha - Reprodução

Publicado 30/05/2024 18:12 | Atualizado 30/05/2024 18:21

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário de três anos da filha, Maria Alice, nesta quinta-feira (30), com um festão em Goiânia. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou registros do evento, que teve o tema de super-heróis.

"Chegamos na festa da Super Maria Alice! Está tudo perfeito. Que Deus abençoe sempre! Muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso para nossa Totota Alice", escreveu Virginia na legenda da publicação ao mostrar um registro ao lado da aniversariante, de Zé Felipe e da caçula, Maria Flor.

Para a ocasião, Maria Alice surgiu com um vestido do Batman, enquanto Maria Flor apareceu com uma roupa da Mulher Maravilha. Virginia e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho do casal, que vai se chamar José Leonardo.

O evento ainda vai contar com um show do "Paggodin", projeto de pagode do Léo Santana, e do grupo Camisa10.

