Fátima Bernardes aparece sem filtros em vídeo nas redes e recebe elogios dos fãs - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes aparece sem filtros em vídeo nas redes e recebe elogios dos fãsReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 14:07

Rio - Fátima Bernardes fez uma publicação no seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (30), e recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. Nas imagens, a apresentadora aparece sem filtros, fazendo um tutorial de maquiagem.



Os fãs não perderam tempo e fizeram diversos comentários, elogiando a atitude de Fátima. "Em era de filtros e harmonização vem ela com a sensatez de sempre e mostra a realidade e as marcas da maturidade construída pelo tempo. Você é maravilhosa, Fátima!", comentou uma seguidora. "Adoro esse lado da Fátima Bernardes. Como essa mulher foi e é necessária para o mundo. Essa energia boa que ela passa é surreal", acrescentou outra.



Em outro comentário, uma fã afirma que sempre sonhou em ser "uma Fátima Bernardes". "Na minha época de criança, todo mundo queria ser Paquita da Xuxa. Eu sonhava em ter conhecimento, cultura, elegância e toda a habilidade que ela tinha e tem com as palavras, além de passar notícias com profissionalismo e excelência", disse.



A apresentadora lançou recentemente um canal no YouTube, o qual já tem mais de 50 mil inscritos. Segundo a jornalista, o vídeo publicado no Instagram é uma prévia de um que foi ao ar no seu canal.