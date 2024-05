Gracyanne Barbosa curte passeio com mãe de Belo - Reprodução

Publicado 30/05/2024 16:51

Rio - Gracyanne Barbosa mostrou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (30), que ainda mantém um bom relacionamento com a mãe de Belo, seu ex-marido. Em seu story do Instagram, a musa fitness posou ao lado de Terezinha Vieira, a quem chamou de "sogrinha", e revelou que iriam fazer um passeio.

"Feriado com a sogrinha", escreveu Gracyanne ao publicar um registro das duas dentro de um carro, sem dar detalhes sobre a saída. A musa fitness e Belo anunciaram o fim do casamento em abril deste ano após quase 12 anos juntos.

No sábado (18), Gracyanne abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e revelou que, agora que está solteira, tem recebido muitas cantadas . "No mesmo dia que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagem. Mandam até para quem trabalha comigo, me chamando para sair, jantar e coisas do tipo. As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é! Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora", ressaltou.