Lucas Buda fala sobre possibilidade de ser paiReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 12:11

Rio - Lucas Buda voltou a falar sobre a possibilidade de ser pai, após a prima do MC Binn, a cantora de funk Nina Capelly, divulgar que há grandes chances de o bebê que está esperando ser do capoeirista. Os dois tiveram um breve relacionamento após Buda deixar o "BBB 24".

Em uma publicação no Instagram na manhã desta quinta-feira (30), Lucas disse que foi pego de surpreso, mas que sempre desejou ser pai. "É óbvio que não precisava ser desse jeito, mas eu falava sempre dessa vontade, desse desejo", comentou o ex-brother.

O capoeirista seguiu falando sobre a relação complexa que tem com o tema. "Por conta do meu histórico. Enfim, não conheço meu pai biológico. Uma série de questões assim, mas estou aqui. Estou disposto a assumir todas as minhas responsabilidades, a cumprir com o meu papel", completou.

DIA, Ao Buda contou como foi o encontro : "Nina e eu nos conhecemos e nos relacionamos de forma muito breve durante uma estadia em São Paulo. Recebi a notícia com surpresa num primeiro momento, mas agora com empolgação à possibilidade de uma paternidade, que é o meu sonho".

Segundo a cantora, também existe a possibilidade de o bebê ser do seu ex-namorado, com quem havia terminado dias antes de ficar com o carioca.