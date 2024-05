O ex-BBB Lucas Buda e Nina Capelly ficaram quatro vezes - Reprodução/Instagram

O ex-BBB Lucas Buda e Nina Capelly ficaram quatro vezesReprodução/Instagram

Publicado 29/05/2024 14:08 | Atualizado 29/05/2024 14:13

Rio - O ex-BBB Lucas Buda contou como reagiu ao receber a notícia da gravidez da cantora de funk Nina Capelly , prima de MC Binn, com quem teve um breve relacionamento após sair do "BBB 24". Segundo ela, há grandes chances de o bebê ser filho do capoeirista, e também existe a possibilidade de ser do seu ex-namorado, já que ela havia terminado o relacionamento dias antes de ficar com o carioca.

fotogaleria

“Nina e eu nos conhecemos e nos relacionamos de forma muito breve durante uma estadia em São Paulo. Recebi a notícia com surpresa num primeiro momento, mas agora com empolgação à possibilidade de uma paternidade, que é o meu sonho", contou ele ao jornal O DIA nesta quarta-feira (29).



"Ela mesma disse que não tem certeza, então precisamos confirmar a possibilidade. Caso seja confirmada, eu vou dar todo suporte necessário e já me coloquei à disposição", completou.

Buda explicou que já entrou em contato com a Nina para tranquilizá-la em relação ao seu apoio. "E vamos conversar pessoalmente em breve para entender como será essa nova fase.”

Nina confirmou à reportagem que o ex-BBB a procurou ela e disse que ele ainda mandou mensagem para a sua mãe após saber da chance da paternidade.

"Estou em contato com ele toda hora, ele conversou com a minha mãe também e falou que dará todo suporte para mim, mesmo sabendo que é uma possibilidade", disse.

A prima de MC Binn contou ainda que tem passado mal com enjoos e vômitos, sintomas comuns do início de gravidez e explicou quando começou a desconfiar. Ela afirma que ela e Lucas ficaram quatro vezes.

"Tomei a pílula do dia seguinte dois dias depois (do ato), então já estava esperando essa notícia. Os dias foram passando, comprei quatro testes de farmácia e todos deram positivos", contou ela, que realizou os testes na terça-feira (28).

Nina também comunicou ao ex-namorado sobre a sua gestação: "Já falei, ele é bem discreto". Apesar disso, ela desconfia de quem tem mais chances de ser o pai, o que só poderá ser confirmado através de um teste de DNA. "Não é certeza, mas eu acho que é do Lucas porque a gente esqueceu de tomar a pílula, fui tomar só dois dias depois", concluiu ela, que atualmente namora a sua empresária, Ketlin Hernandes.

Lucas entrou no "BBB 24" casado com a professora Camila Moura, mas, durante o confinamento, ela não gostou do comportamento dele e flerter com Giovanna Pitel e decidiu por fim ao relacionamento antes mesmo da sua eliminação.