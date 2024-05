Key Alves e Bruno Rosa juntos em evento - Reprodução

Publicado 29/05/2024 19:17

Rio - A ex-BBB Key Alves está de namorado novo! Afasta das redes sociais há algum tempo, ela revelou que está namorando o artista sertanejo Bruno Rosa e postou clique em evento ao lado dele no X, antigo Twitter.

A atleta justificou a ausência: "Oie voltei twitter tava sumida né. Mulher de cantor agora", com vários emojis apaixonados. Na foto ao lado do cantor, ela publicou "Eu me entreguei, lindo"; ele também já "assumiu" a paixão no seu perfil.

Key Alves e Bruno Rosa assumem namoro Reprodução