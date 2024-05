Influenciadora Janaína Prazeres relata ter sofrido tentativa de feminicídio do namorado - Reprodução

Publicado 29/05/2024 19:14

Rio - A influenciadora Janaína Prazeres relatou que sofreu uma tentativa de feminicídio do namorado, Kalel dos Santos Dias, durante uma viagem em Paris. De acordo com o jornal 'O Globo', o episódio de violência aconteceu na semana passada em um quarto de hotel na capital francesa, onde foi agredida por socos e tentativas de enforcamentos.

Em um vídeo, Janaína aparece com curativos no rosto e diz que já havia sido agredida por Kalel. Ela ainda afirmou que teriam ido para Paris para tentar afastá-lo das drogas. "Teve um dia em que ele não conseguia dormir, ele dizia que queria sair e que ia matar todo mundo. Aí ele saiu do quarto, e, quando voltou, começou a dar socos na própria cabeça. Pedi para ele se acalmar. E ele disse: 'Já que eu não posso me machucar, eu vou machucar você'. Ele veio e me apagou. Desmaiei. Quando acordei, sentia muita dor", disse.



"Aconteceu isso mais duas vezes. Na terceira vez, ele estava tentando me enforcar na cama. No que ele não conseguia me apagar, ele começou a me dar muito soco no rosto. Quando eu consegui me levantar, senti uma dor horrível. Tinha muito sangue no lençol. Gritei por socorro. Eu já não enxergava mais de um olho", relatou.



A influenciadora relembrou que achou que fosse morrer. "Ele me mandou tomar banho. Fui lá, retirei o sangue e só rezava e pedia para ele parar. Quando eu sentei na cabeceira da cama, ele veio e me enforcou. Eu não conseguia respirar. Eu já estava muito esgotada, pensava: eu vou morrer aqui. Depois de um tempo, eu acordei e escutei ele falando: 'Por que você não morreu ainda, desgraçada?'", disse. Janaína conseguiu fugir do quarto e pedir ajuda para um funcionário do hotel.



A polícia foi chamada e a influenciadora, então, socorrida. Janaína disse que sofreu fraturas na órbita ocular, no nariz e no maxilar e, ao voltar para o Brasil, precisou passar por uma cirurgia, em São Paulo, para corrigir a visão.

Em seu Instagram, nesta quarta-feira (28), Janaína compartilhou um comunicado. "Queridos amigos e seguidores, Hoje, compartilho com vocês um capítulo importante da minha vida. Recentemente, passei por uma situação terrível, sendo vítima de uma tentativa de feminicídio. Foi um momento de dor e medo, mas também de coragem e superação", começou.

"Com o apoio incrível de amigos e familiares, estou me recuperando. Quero agradecer do fundo do coração a cada mensagem de amor e apoio que tenho recebido. Vocês têm sido minha força durante esse período difícil. Este é um momento de reflexão e recuperação para mim. A violência de gênero é uma realidade que não podemos ignorar, e é importante que continuemos a discuti-la abertamente", disse.