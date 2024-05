Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Rio - Pabblo Vittar gravou sua voz com comandos de direção para o aplicativo de GPS Waze, em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIA+. A novidade já está disponível no aplicativo para Android e iOS.

Ao baixar essa versão, os motoristas receberão orientações de navegação na voz da cantora com frases marcantes e bordões. Ao iniciar a viagem, ela dispara: “Estamos prontos para rodar. Aliás, rodar, rebolar, bater muito cabelo, ouviu meu amor”.

Agora, dirigir com a voz da Pabllo Vittar no Waze será um verdadeiro entretenimento. pic.twitter.com/a7E8B103Mn — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) May 29, 2024

"Gosto de estar cada vez mais próxima dos meus fãs e da minha comunidade e acredito que temos que estar com quem está pela gente. Por isso, me sinto muito feliz em poder contribuir com minha voz - não só na playlist do carro, mas sendo útil também na direção", contou Pabllo.



Ela acrescentou ainda que espera que, com essa nova experiência, possa deixar o dia a dia no trânsito mais leve e divertido.

Ao fazer uma curva suave para a direita, Pabllo diz: "Mantenha-se à direita. Você dirige bem, hein, mona? Tô bege".

Nessa novidade, os usuários ainda poderão utilizar o novo humor “Deslumbrante” e trocar o ícone do carro pelo “TropiCar”, em homenagem ao álbum mais recente da artista.