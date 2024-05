Gabriela Loran - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/05/2024 21:45 | Atualizado 29/05/2024 21:58

Rio - Gabriela Loran, a Maitê na novela 'Renascer', compartilhou na quarta-feira (29) o momento em que ela conseguiu urinar pela primeira vez sem a sonda após a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia, quatro meses atrás.

"A emoção do primeiro xixi é algo indescritível. Passando com esse drop para avisar que próximo sábado e domingo tem mais vídeo sobre esse processo lindo e emocionante que vivi. Esse vídeo foi gravado 12 dias depois da cirurgia. Que foi na realidade no dia 30/01/2023. Com 12 dias, retirei a sonda e fiz meu primeiro xixi" relatou.

A atriz também escreveu: "Lembro de chegar no hotel e me debulhar em lágrimas. Queria ter palavras pra descrever o sentimento e a sensação que senti. Mas é algo realmente surreal. É que se eu sempre estivesse sido assim. Mas ao mesmo tempo é tudo novo. Loucura, Loucura! Sonhos se tornam realidade".