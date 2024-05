Ary Mirelle se declara para João Gomes antes do cantor viajar - Reprodução

Publicado 29/05/2024 19:49

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (28), para se despedir de João Gomes antes do cantor seguir viagem à trabalho. Em seu Instagram, a influenciadora se declarou para o amado e revelou que ele vai passar o mês de julho longe dela e do filho, Jorge.

"Amanhã papai já vai para a estrada e vai passar o mês de junho longe. Te amamos, papai. Vamos ficar com muita saudade. Vamos ficar te esperando. Deus te proteja", escreveu Ary no vídeo em que mostra João com o pequeno no colo.