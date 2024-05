Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2024 16:01

Rio - Anitta se apresentou para uma plateia lotada no MGM Music Hall, em Boston, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (28). Após um show cheio de coreografias e muita animação, a cantora usou seu perfil no X (antigo Twitter) para compartilhar uma lembrança especial.

Ela comentou que o teatro onde se apresentou a fez sentir como se estivesse no Espaço Hall (anteriormente conhecido como Barra Music), uma casa de shows na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Hoje em Boston me senti lá quando fazia show no Barra Music... Ihul! Foi tudo", escreveu.

No dia 26 de abril de 2024, foi lançado o sexto álbum da cantora Anitta, intitulado "Funk Generation", pela Floresta Records, Republic Records e Universal Music Latino. Antes mesmo disso em 08 de abril, ela anunciou a turnê "Baile Funk Experience" para promover o álbum.