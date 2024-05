Dani Calabresa - Divulgação

Dani CalabresaDivulgação

Publicado 29/05/2024 11:20

Rio - Dani Calabresa, de 42 anos, compartilhou uma história divertida sobre aventuras amorosas no passado. Durante uma participação no programa "Surubaum", a comediante revelou um episódio picante envolvendo sexo no chão da casa do humorista Luis Miranda, seu amigo de 54 anos.

Segundo Calabresa, em seus tempos de solteira, ela costumava se apaixonar facilmente. Em determinada ocasião, enquanto estava na residência de Miranda, ela sentiu uma forte conexão com um rapaz e acabaram fazendo sexo no chão da casa.

"Já transei no chão da casa do Luis Miranda, fiquei toda roxa, parecia até uma coisa violenta, mas não, eu me bati nas quinas [da casa]", compartilhou. De forma bem-humorada, a artista mencionou que Miranda ocasionalmente aparecia durante o ato e brincava com a situação.

"Ele aparecia às vezes e falava 'não quero essa putaria na minha casa'. Ele vinha dar umas olhadas e gritava umas coisas para me desestruturar", contou Calabresa. Dani se descreveu como uma pessoa intensa, movida pelo amor e pela admiração.

Para ela, esses sentimentos são combustíveis essenciais na vida. "Não vale a pena viver sem loucura porque a gente não tem certeza de nada, a gente não pode controlar as coisas, temos que arriscar. Experimentar, se permitir. Não tem como falar sem ter feito", refletiu.



Atualmente, Dani Calabresa é casada com o publicitário Richard Neuman, mas suas histórias passadas continuam rendendo momentos divertidos e memórias interessantes. O programa "Surubaum" é apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.