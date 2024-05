Susana Vieira - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 09:31

Rio - A atriz Susana Vieira considera a imitação feita pela humorista Dani Calabresa uma crueldade. Esta revelação está em sua biografia recém-lançada, "Senhora do Meu Destino". No livro, a atriz relembra uma participação feita no "Domingão do Faustão" em 2010.

Na ocasião, Susana cantou "Per Amore" e errou a letra. “Eu fui gravar um CD com músicas de novelas em que tinha trabalhado. E escolhi um repertório muito chique, mas entrei num processo de muita exaustão e fiquei rouca”, disse ela.

Dani Calabresa sempre imitou Susana Vieira. No caso do Faustão, ela replicou a performance da atriz cantando "Per Amore". A atriz também contou que foi surpreendida quando Faustão pediu que ela cantasse, de improviso, a música italiana "Per Amore", sendo que outra canção havia sido combinada.

“Não tinha balé, playback, nada... Eu lendo mal, sem saber interpretar”, diz no livro. “Foi terrível. Até hoje eu não compreendi essa atitude do Fausto Silva. Foi o maior vexame da minha vida. E pior foi ver isso virar meme, o que me fez mal", acrescentou.

“Fui imitada até com crueldade por uma comediante, que é da própria TV Globo, Dani Calabresa. Não há como compreender esse desrespeito profissional e pessoal. Para piorar, eu me sentei de mal jeito no colo de meu filho e o meu peito ficou todo para fora", conclui a atriz. O espaço segue aberto para manifestações.